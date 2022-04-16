Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı’nda 258 KG kokain yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokainin güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu. Soylu, 3 kişinin de gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
258 KG KOKAİN MERSİN LİMANI'NDA YAKALANDI
Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı.
Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 16, 2022
Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda
2️⃣5️⃣8️⃣ Kilo
KOKAİN YAKALANDI,
3️⃣ kişi gözaltında.
Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler 👏 pic.twitter.com/Yx6jiA5IHT