SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Umre açıklaması: Bayram sonrası başlıyor...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Umre ziyaretlerinin bayramın hemen ardından başlayacağını duyurdu.

Erbaş açıklamasında, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." ifadeleri kullandı.