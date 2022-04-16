Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Umre açıklaması: Bayram sonrası başlıyor...
Giriş Tarihi: 16.4.2022 14:56 Son Güncelleme: 16.4.2022 15:18

SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Umre açıklaması: Bayram sonrası başlıyor...

SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Umre açıklaması: Bayram sonrası başlıyor...

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından Umre ziyaretleri ile ilgili paylaşımda bulundu. Erbaş, Umre ziyaretlerinin Kovid-19 sonrası yeniden başlayacağı tarihi açıkladı. Erbaş, bayram sonrası için vatandaşların hazır olmasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Umre ziyaretlerinin bayramın hemen ardından başlayacağını duyurdu.

Erbaş açıklamasında, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." ifadeleri kullandı.

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Umre açıklaması: Bayram sonrası başlıyor...
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