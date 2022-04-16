Türkiye sağlık turizminde atağa geçti

Mehmet Kanpolat, salgından sonra sağlık turizminde önemli bir artış olduğunu belirterek özellikle AB üyesi ülkelerden Türkiye'ye daha fazla hasta geldiğini söyledi.

Birçok ülkenin tercihinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Kanpolat, hastaların en çok diş tedavisi, onkolojik ameliyatlar, estetik ve mide ameliyatları için geldiğini vurguladı.

Türk cumhuriyetlerinden gelen hasta sayısının yüzde 200 arttığına değinen Kanpolat, "Özellikle onkoloji hastalarında ciddi bir artış var. Sağlık turizminde dünyada 100 milyar dolarlık bir hacim var. On yılda verilen mücadeleyle ülkemiz sağlık turizminde ilk beşe tırmanmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın 2023 için sağlık turizminde koyduğu 10 milyar dolar gelir hedefinin üzerine çıktık." ifadesini kullandı.

"TURİST SAĞLIĞI İLE SAĞLIK TURİZMİ FARKLI"

Turist sağlığı ile sağlık turizminin farklı olduğunu, bunun bazen karıştırılabildiğini aktaran Kanpolat, Kovid-19 salgını sürecinde insanların psikolojik olarak çok yıprandığını, kendi sağlığına önem verenlerin tedavi için geldiğini söyledi.

Afrika ülkelerinden de yoğun hasta geldiğini aktaran Kanpolat, İngiltere, Fransa, İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupalı hasta sayısının ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

Avrupa'dan fizik tedavi ve ameliyatlar için Türkiye'yi tercih eden yaşlıların da arttığına dikkati çeken Kanpolat, "Sağlık turizminde son yıllarda Avrupa'dan gelenlerin ilk sıralara yükselmesi bizi mutlu etti. Türkiye'nin sağlık altyapısının gücünü salgın sürecinde tüm dünya gördü. Ülke ülke gezip şifa bulamayan hastaların tercihi de Türkiye oluyor." dedi.

"RUSYA'DAN YOĞUN BİR TALEP VAR"

Kanpolat, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce neticelendirilmesini temenni ederek sağlık turizmi açısından Rusya'dan normalde var olan talebin savaştan sonra çok daha arttığını aktardı.

Türkiye'de sağlık turizminden yıllık elde edilen gelirin 10 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Kanpolat, "Savaştan sonra Rusya'dan tedavi için yoğun bir talep var. Savaştan sonra da Rusya ve Ukrayna'nın tercihi yine Türkiye olacaktır." ifadesini kullandı.