Yargıtay tedavi gören eşi ile ilgilenmeyen kadını haklı buldu

Tedavi gören koca, hastalığı sürecinde eşinin kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle boşanma davası açtı. Aile mahkemesi alkol alışkanlığı olan ve ortak konuta içkili gelen eşin karısına ve evine ilgisiz olduğunu kaydetti. Davalı kadının ise eşinin hastalığı döneminde yanında bulunmadığını aktaran mahkeme, davacı erkeğin ağır, davacı kadının ise hafif kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, kadın lehine maddi tazminat ve nafakaya karar verdi. Kararı davacı erkek kusur belirlemesi, maddi tazminat ve nafakalar yönünden, davalı kadın ise hükmün tamamı yönünden istinaf edildi.

'AİLE BİRLİĞİNİN SARASILMASI ERKEĞİN TUTUMUNDAN KAYNAKLI'

Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen dosyada kadının manevi tazminat talebi kabul edilerek lehine karar verildi. İki tarafın da temyizi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Daire kararında, erkeğin ağır kusurlu olduğunu belirtirken, "Aile birliğinin sarsılması tamamen davacı erkeğin tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, davalı kadına atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir. Mahkemece; erkek tarafından açılan boşanma davasında, kadının da eşinin hastalığı döneminde yanında bulunmadığı gerekçesiyle kusurlu olduğu kabul edilmiş ise de; tarafların ortak çocukları S.'nin ve diğer tanıkların beyanlarından da anlaşılacağı üzere davacı erkeğin birlik görevlerini yerine getirmediği ve haklı sebep olmadan ortak konutu terk ederek evden ayrıldığı anlaşılmıştır. Tarafların fiili ayrılıkları sürecinde davacı erkeğin hastalanarak tedavi gördüğü anlaşılmakla, bu süreçte kadının eşinin rahatsızlığı ile ilgilenmemesinin kadına kusur olarak yüklenmesi doğru olmamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir" ifadeleri kullanıldı.