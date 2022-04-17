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Giriş Tarihi: 17.4.2022

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kabile gibi yönetiyor”

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kabile gibi yönetiyor”
Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyeyi "kabile" gibi yönettiğini iddia etti. Nisan ayı belediye meclis toplantısında konuşan Köse, Yavaş'ın kariyer ofisi olmadığını, belediyeyi Yavaş'ın 11 adamının yönettiğini, her birinin kendi özel çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi... Ülkenin başkenti... Ama belediye de, Ankara da umurunuzda değil. Niye olsun? Kaygılarınız başka" ifadelerini kullandı. SABAH
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“Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kabile gibi yönetiyor”
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