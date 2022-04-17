Son dakika: Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü: İstanbul sürecini herkes desteklemeli

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık.
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik.