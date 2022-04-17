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Giriş Tarihi: 17.4.2022 12:26 Son Güncelleme: 17.4.2022 12:39

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Paskalya Bayramı mesajı

Son dakika açıklamasında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı münasebetiyle bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Herkesin kendi inancını, kültürünü ve geleneğini özgürce yaşayabildiği ülkemiz, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla birbirine kenetlenen milletimiz, tüm dünya için emsalsiz örnekliğini sürdürmektedir. Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum." dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında "Herkesin kendi inancını, kültürünü ve geleneğini özgürce yaşayabildiği ülkemiz, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla birbirine kenetlenen milletimiz, tüm dünya için emsalsiz örnekliğini sürdürmektedir. Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak hep birlikte barış ve huzur içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
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