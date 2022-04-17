Son dakika! Rusya duyurdu: Başkan Erdoğan’ın talebiyle Mariupol’de camideki rehineler tahliye edildi

YABANCI SAVAŞÇILAR AZALDI

Teslim olanların ifadesine göre, bu bölgede çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere 400 kadar yabancı paralı savaşçı olduğunu aktaran Konaşenkov, savaşın başından beri Ukrayna'ya 63 ülkeden 6 bin 824 yabancı paralı savaşçı geldiğini ifade etti.

Konaşenkov, yabancı savaşçıların Kiev, Harkiv, Odessa, Mıkolayiv ve Mariupol şehirlerindeki Ukrayna askeri birliklerine dağıtıldığını dile getirerek, çatışmalar sonucu yabancı savaşçıların sayısının azaldığını ve bugün itibarıyla bu savaşçıların sayısının 4 bin 877'ye düştüğünü kaydetti.

Ayrıca Konaşenkov, "Rus silahlı kuvvetleri Ukrayna'da 1035 yabancı paralı savaşçıyı öldürdü. 912 savaşçı ise çatışmalara katılmayı reddetti ve ülkeyi terk etti." şeklinde konuştu.