Süleyman Soylu: AK Parti iktidara gelirken büyükelçilerin kapısında dolaşmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin bu coğrafyada bir devrim gerçekleştirdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'ye değil, dünyadaki bütün ülkelere milletin nasıl başarılı olabileceğini gösterdiğini belirtti.

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katılan Soylu, iftardaki yoğunluğun hem ramazanın hem de 2023'ün bereketi olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, ne uçan, ne yürüyen bir şey üretemeyen Türkiye'nin, bugün insansız hava aracı ve helikopter üreten, otomobil üretmek için "Bismillah" diyen bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Soylu, bugün dünyanın en büyük havaalanına ve en modern hastanelerine sahip bir ülke haline gelen Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin kestiğine işaret etti.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu dile getiren Soylu, partililere seslenerek, "Terörle mücadele ederken kimseden izin almayan, 'sınır ötesi operasyon yapamazsın, Akdeniz'de, Karadeniz'de, doğal gaz, petrol arayamazsın' dediklerinde, bu tehditleri elinin tersiyle iten, hakkını arayan, Azerbaycan'dan Libya'ya kadar bu coğrafyanın her noktasında sözü geçen, hükmü geçen ve ilgi alanlarını, etki alanı haline getiren, Suriye'den Afrika'ya kadar mazlumların umudu olan bir ülke haline getirdiniz. 'Nerede bu devlet' denilen bir ülkeyi, arka arkaya gelen afetlerin hepsinde, 'Allah devletten ve milletten razı olsun' denilen bir ülke haline getirdiniz. Allah sizlerden gani gani razı olsun, büyük bir mücadele verdiniz, çok emek verdiniz." diye konuştu.