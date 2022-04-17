Turist taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 1 ağır 12 yaralı

AntalyaHavalimanı'ndan aldığı İngiliz turistleri Alanya'ya götüren minibüs, Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'nde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Antalya Havalimanı'ndan aldığı İngiliz turistleri Alanya'daki otellere götüren Kamil Demir yönetimindeki 20 AGM 990 plakalı minibüs, akşam saatlerinde Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'nde önce bariyere çarptı, ardından yoldan çıktı. Kazada minibüs sürücüsü Kamil Demir ile birlikte aralarında çocukların da olduğu 12 turist yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen çok sayıda ambulansla yaralı turistleri ilk müdahaleni ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Doktorlar yaralı İngiliz bir turisttin durumunun ağır olduğu bildirildi. Korkunç kazanın ardından jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.