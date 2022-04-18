AK Parti İzmir Ramazan’da da durmuyor!

İZMİR'DE 10 BİN 200 SANDIK VAR

İl Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kocaağa geçtiğimiz gün yapılan eş zamanlı Sandık Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılan iftar programı ile ilgili bilgi vererek şunları dile getirdi; ''AK Parti İzmir Teşkilatları olarak 30 İlçemizde, Sandık Yönetim Kurulu Üyelerimizle iftar sofrasında bir araya geldik. Ramazan berekettir, fazilettir, kardeşliktir. Biz bu şiarla hem teşkilatımızın her bir birimi ile hem de kıymetli İzmirlilerle iftar sofralarını bir gün değil her gün paylaşıyoruz. Bizim Sandık Yönetim Kurulu Üyelerimiz; 3 Ana Kademe, 3 Kadın Kolları ve 3 de Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan olmak üzere 9 kişiden oluşuyor. Cezaevi ve seyyar sadıklar da dahil olmak üzere İzmir'de 10 bin 200 sandığımız var. Bu süreçte de teşkilatımızın isimsiz kahramanları olan Sandık Yönetim Kurulu Üyelerimizle, milletimizin emanetine sahip çıkmaya, 2023 ve 2024 hedeflerimiz için hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. Elimiz kolumuz olan Sandık Yönetim Kurulu Üyelerimize güveniyoruz.''

MUHABBETİ KARDEŞLİĞİ VE PAYLAŞMAYI RAMAZAN'IN BEREKETİ İLE ÇOĞALTIYORUZ

AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş ise Ramazan ayının yarısı tamamlanırken AK Parti İzmir'in Ramazan çalışmaları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Ramazan ayının bereket, fazilet ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Kocabaş, ''İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli öncülüğünde Ramazan ayı içerisinde, teşkilat mensuplarımız ile 'gönül sofrası' kapsamında, İzmirli hemşehrilerimizin evine misafir oluyoruz. 30 ilçemizde, her gün, iftarda; muhabbeti, paylaşmayı ve kardeşliği Ramazan'ın bereketi ile çoğaltıyoruz. İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimizle iftar sonrasında, ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Yine teravih namazları sonrası camilerimizde, sahur programlarında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ramazan ayını yarılamış bulunmaktayız ve bu süreçte, teşkilatımızla birlikte binlerce vatandaşımızın evine konuk olduk. AK Parti İzmir ailesi olarak Ramazan ayını dolu dolu ve hemşehrilerimizle bir ve beraber geçiriyoruz.' dedi.