Bakan Kurum Kocaeli’nde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi incelemelerde bulunmak amacıyla Kocaeli'ne geldi. Kurum ilk olarak Gebze Millet Bahçesi Yapımı Planlanan Alanın İncelenmesini gerçekleştirdi. İnceleme esnasında Bakan Kurum'a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Elllibeş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze İlçe Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, partilerin ilçe başkanları, STK'ların başkanları ve vatandaşlar eşlik etti. Alandaki projeleri inceleyen ve sunumlarını dinleyen Bakan Kurum, ardından ağaç dikim alana geçerek ilk plaketi çakıp ilk ağacın dikimini gerçekleştirdi.

"VATANDAŞLARIMIZLA İSTİŞARE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projelere dair yaptığı konuşmada, "Bugün Kocaeli'mizde gerçekleştirdiğimiz il ziyaretleri çerçevesinde hem projeleri incelemek hem de yerinde görmek sebebiyle bir araya geldik. Buradan sonra Kocaeli, Körfez, Derince ve yine merkezde kentsel dönüşüm projelerini yerinde göreceğiz hem vatandaşlarımızla istişare edeceğiz hem de Cedit'teki yıkılması planlanan bölgenin yıkımını gerçekleştireceğiz

"81 İLDE MİLLET CADDESİ HEDEFİ İLE YOLA ÇIKTIK"

Gebze Millet Bahçemizde 393 bin metre kare bir alanda denetimlerde bulunduk. Burası aslında toplu konut mülkiyetli bir alanı idi. Buradaki vatandaşlarımızın yoğun talebi ve Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bu alanı Gebze Millet Bahçesine çevirip Kocaeli halkının kullanımına açmak için ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah yılsonu ya da Ekim ayına kadar burası bitecek. Biz, tüm Türkiye genelinde 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi ile yola çıktık.

"KOCAELİ'Yİ HER ZAMAN YÜKSELEN DEĞER YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Kocaeli'mizde toplamda 12 millet bahçemiz var. Bir kısmı inşa aşamasında, bir kısmı proje aşamasında bir kısmı da bitmek üzere. Toplamda 8 milyon metrekare yeşil alanı sanayi kenti Kocaeli'ye kazandıracağız. Tabi Kocaeli 99 depremini en yoğun yaşayan kentlerden birisi. Yarın öbürgün Kocaeli'deki bir depremde bu alanlar toplanma, barınma, ilk yardım için kullanılabilir. Kentsel Dönüşüm için belediyelerimizle valiliğimizle ortak olarak hareket ediyoruz. Bugün'de Kocaeli'nde bir dizi incelemelerde bulunacağız. Kocaeli'yi her zaman ülkemizin yükselen değeri yapmak için alın teri döküyoruz" ifadelerini kullandı.