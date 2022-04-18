Bakan Varank’tan 6’lı masa tepkisi: Hayırsız masadan hayır çıkmaz

Törende konuşan Varank, firmanın 16 milyon liralık yatırımla kurulduğunu belirterek, "Her konuşmamızda 'milli teknoloji hamlesi' diyoruz. Milli ve yerli üretimin öneminden bahsediyoruz. Bu ısrarımızın sebebini Ukrayna-Rusya savaşında net bir şekilde gördük. Savaştan önce salgında gördük. Ondan önce savunma sanayinde ülkemize uygulanan gizli açık ambargolarda gördük. Bu örnekleri geriye doğru artırabiliriz. Söylemek istediğim şu; sıkıntılar baş gösterdiğinde yanınızda kimse durmuyor. Herkes kendi kabuğuna çekiliyor. Sonuç olarak ortaya cevaplanması gereken bir soru çıkıyor. Peki biz kendi kendimize yetebilir miyiz? İşte bunun cevabı milli teknoloji hamlesinde gizli. Bu yüzden milli teknoloji hamlesiyle yatıp, milli teknoloji hamlesiyle kalkıyoruz. Buna yönelik çok ciddi adımlar atıyoruz. 'Teşvik' diye soracak olursanız. O noktada da yeterince cömert davrandığımızı düşünüyorum. Bize gelen kimse eli boş dönmüyor. Her zaman yatırımcımızın yanınızdayız. Yani biz, devlet olarak iş dünyamız için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Diğer taraftan sizin özverinizi de her zaman görüyor ve takdir ediyoruz" dedi.