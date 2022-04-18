Büyükelçi Emin Önen’den Pekin’de yaşayan Türk vatandaşlarına iftar yemeği

ÇHC Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Pekin'de yaşayan Türk vatandaşların katılımıyla düzenlenen iftar yemeğinde Ramazan'ın bereket ve muhabbetini hep birlikte idrak ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Pekin'de yaşayan Türk vatandaşlarımızla iftar yemeğinde bir araya geldiklerini belirten ÇHC Pekin Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen, "Burası kendi eviniz. Hepiniz kendi evinize hoş geldiniz. Hepinizin tuttuğunuz oruçlarınız kabul olsun. İbadetleriniz Rabbimizin dergahında kabul ve makbul olsun inşaallah. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazanınızı ben canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi. ÇHC Pekin Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen'in kısa "hoş geldiniz" konuşmasının ardından hep birlikte akşam ezanı dinlenerek iftar yapıldı.