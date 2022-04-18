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Giriş Tarihi: 18.4.2022 10:54

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türk-Amerikan ilişkilerini karşılıklı saygıyla geliştirebiliriz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türk-Amerikan ilişkilerini karşılıklı saygıyla geliştirebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan kongre üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Programda ABD Senatörü Richard Shelby de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile olan ilişkilere dair yaptığı açıklamada "Çıkarlarımızı ve bakış açılarımızı birbirine yakınlaştırmak için iki ülke arasındaki ortak stratejik konulara odaklanmalıyız. NATO üyesi ülkelerin birbirine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuna aykırı. Bölgemizde yaşanan gelişmeler iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi için fırsatlar sunmakta" dedi.

ABD SENATÖRÜ SHELBY: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR DOST

Kalın lie birlikte açıklama yapan ABD Senatörü Richard Shelby: "Türkiye, ABD için çok önemli bir dost ve biz de bu dostluğu, ticari, diplomatik ve askeri ilişkiler bağlamında desteklemek için buradayız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türk-Amerikan ilişkilerini karşılıklı saygıyla geliştirebiliriz"
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