Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türk-Amerikan ilişkilerini karşılıklı saygıyla geliştirebiliriz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile olan ilişkilere dair yaptığı açıklamada "Çıkarlarımızı ve bakış açılarımızı birbirine yakınlaştırmak için iki ülke arasındaki ortak stratejik konulara odaklanmalıyız. NATO üyesi ülkelerin birbirine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuna aykırı. Bölgemizde yaşanan gelişmeler iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi için fırsatlar sunmakta" dedi.

ABD SENATÖRÜ SHELBY: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR DOST

Kalın lie birlikte açıklama yapan ABD Senatörü Richard Shelby: "Türkiye, ABD için çok önemli bir dost ve biz de bu dostluğu, ticari, diplomatik ve askeri ilişkiler bağlamında desteklemek için buradayız" ifadelerini kullandı.