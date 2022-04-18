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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Hrıstiyan vatandaşlara Paskalya tebriği

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Hrıstiyan vatandaşlara Paskalya tebriği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan'ın yayımladığı mesajda "Herkesin kendi inancını, kültürünü ve geleneğini özgürce yaşayabildiği ülkemiz, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla birbirine kenetlenen milletimiz, tüm dünya için emsalsiz örnekliğini sürdürmektedir. Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak hep birlikte barış ve huzur içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum" ifadeleri yer aldı.
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Hrıstiyan vatandaşlara Paskalya tebriği
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