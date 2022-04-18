Irak’a Pençe Kilit Operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına Pençe Kilit adıyla kapsamlı bir operasyon başlattı. Milli Savunma Bakanlığı, gelişmeyi sosyal medya hesabından "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının KİLİTLERİ tek tek parçalanıyor!" paylaşımıyla duyurdu.Gelişmeleri Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden izleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ATAK helikopterleri, İHA, SİHA'larla desteklenen komandolar ve bordo bereliler karadan sızarak, bölgeye intikal etti. Topçu unsurlarımız hedefleri tam isabetle vurdu" dedi. Akar, operasyonun planlandığı şekilde ilerlediğini, birinci safhada belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini söyledi.