Mardin Büyükşehir Belediyesi kendi asfaltını kendisi üretecek

Asfalt plentinin kurulumu, Mardin Büyükşehir Belediyesi ait taş ocağı ve konkasörün bulunduğu alanda tüm hızıyla devam ediyor. Kurulumunun tamamlanmasıyla alanda bulunan taş ocağından çıkarılacak malzeme ile daha kısa sürede asfalt üretimi sağlanacak. Hava şartları uygun olduğu takdirde saatte yaklaşık 240 ton sıcak asfalt üretimi hedefleniyor. Doğalgazla çalıştırılacak asfalt plentinde, piyasa fiyatının altında daha kaliteli asfalt üretimi gerçekleştirilecek.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş; "Bizim bu seneki programımızda 100 kilometre sıcak asfalt var. Bunun da yaklaşık maliyeti 200 milyonu tutuyor. Biz bu sene ihaleyi iptal ettik. Kendi plentimiz, kendi taş ocağımız, kendi konkasörümüz ile sıcak asfaltı kendi elemanlarımız ile asfaltımızı kendimiz üreteceğiz" dedi.