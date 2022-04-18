Mardin Büyükşehir Belediyesi kendi asfaltını kendisi üretecek

Şanlıurfa'da bu sene yapılması planlanan yaklaşık 200 milyonluk sıcak asfalt ihalesi iptal edilerek yaklaşık 20 milyon bedelle satın alınan sıcak asfalt üretim merkezi 'Asfalt Plenti' ile hedeflenen 100 kilometrelik BSK (sıcak asfalt) üretimi gerçekleştirilecek.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını, şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak kalıcı yatırım projelerinde kullanmaya devam ediyor. Kentin en büyük sorunlardan biri olan ve kullanım nedeniyle sürekli yenileme, yama yapmak zorunda kalınan yolların asfaltlanmasını daha az maliyetle çözmek adına başlatılan proje tamamlandı. Proje kapsamında 20 milyon bedelle satın alınan asfalt plenti, bölgenin en büyük ve en modern plenti.
Asfalt plentinin kurulumu, Mardin Büyükşehir Belediyesi ait taş ocağı ve konkasörün bulunduğu alanda tüm hızıyla devam ediyor. Kurulumunun tamamlanmasıyla alanda bulunan taş ocağından çıkarılacak malzeme ile daha kısa sürede asfalt üretimi sağlanacak. Hava şartları uygun olduğu takdirde saatte yaklaşık 240 ton sıcak asfalt üretimi hedefleniyor. Doğalgazla çalıştırılacak asfalt plentinde, piyasa fiyatının altında daha kaliteli asfalt üretimi gerçekleştirilecek.
Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş; "Bizim bu seneki programımızda 100 kilometre sıcak asfalt var. Bunun da yaklaşık maliyeti 200 milyonu tutuyor. Biz bu sene ihaleyi iptal ettik. Kendi plentimiz, kendi taş ocağımız, kendi konkasörümüz ile sıcak asfaltı kendi elemanlarımız ile asfaltımızı kendimiz üreteceğiz" dedi.
Mardin'e kalıcı eser bırakmaya devam edeceklerini ifade eden Vali Demirtaş, "Bunun gibi projeler şehrin için kalıcı eserler. Artık Mardin Büyükşehir Belediyesi bir daha sıcak asfalt ihalesine çıkmayacak. Asfalta harcanacak imkanlar ile şehrin başka sorunları çözülecek. Şehrin geleceğe daha sağlam basması için böyle kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz" diye belirtti.