Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Büyükelçilerle İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İlk günden itibaren elimizdeki bütün imkanları tüm insanların hizmetine sunduk. Tıbbı malzeme desteğinde bulunduk. Salgın toplumlar arasındaki uçurumları daha da derinleştirdi. Türkiye olarak dostlarımıza yardımda bulunduk.

20 Şubat'tan bu yana 11 Afrika ülkesine içinde yerli aşımız da olan 4 milyon 870 bin doz aşı hibe ettik. Sadece Birbirmize değil gelecek nesillere karşı da sorumluyuz.

İki komşumuz arasında başlayan çatışmalara son vermek amacıyla yoğun diplomatik temaslar sergiledik. İki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmelerini temin ettik. Yüz yzüe müzakereler için İstanbul'da görüşmeleri sağladık. Yoğun ilerlemeler sağladık.