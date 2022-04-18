Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem
Giriş Tarihi: 18.4.2022 14:26

SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem

SON DAKİKA: Muğla’da korkutan deprem

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak saptandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter Ölçeği'ne göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ege Denizi'nde, Datça'nın 240 kilometre açığında, saat 12.57'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Bodrum'un Turgutreis mahallelerinden de hissedildi. 7.39 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA