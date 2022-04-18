Türkiye her daim Filistin’in yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerinin ele alındığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: "Kudüs başta olmak üzere Filistin'de yaşananlar nedeniyle Ramazan'ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledim. Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim.Türkiye her daim Filistin'in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim." Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "Görüşmemizde, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık. Sayın Guterres'e, Ukrayna konusunda da İstanbul Süreci'ni herkesin desteklemesi gerektiğini; tarafların görüş ayrılıklarının giderilmesi için çaba göstermenin Türkiye'nin yürüttüğü barış girişimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade ettim. İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik."Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarını kınadı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Müslümanlar için mübarek olan Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde, Filistin'de kutsal ibadet yerimiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar, her birimizin kalbini paramparça etti. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivillere yönelik yapılan hukuksuz saldırıları şiddetle kınıyorum. İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya ve din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum."