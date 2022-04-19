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Giriş Tarihi: 19.4.2022 15:02

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Covid-19 test sonucum negatife döndü

DHA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Covid-19 test sonucum negatife döndü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum negatife döndü, elhamdülillah. Şifa veren Rabbime şükürler olsun. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, Şafi ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Covid-19 test sonucum negatife döndü
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