Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Covid-19 test sonucum negatife döndü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum negatife döndü, elhamdülillah. Şifa veren Rabbime şükürler olsun. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, Şafi ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

