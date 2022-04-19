Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Covid-19 test sonucum negatife döndü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum negatife döndü, elhamdülillah. Şifa veren Rabbime şükürler olsun. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, Şafi ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.
Covid-19 test sonucum— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 19, 2022
negatife döndü,elhamdülillâh.
Şifâ veren Rabbime şükürler olsun.
Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum.
Rabbim,Şâfî ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin…