Bakan Karaismailoğlu hedefi açıkladı: Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8’den 52’ye çıkacak

KONYA-KARAMAN HATTINDA 220 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU

Karaismailoğlu son yıllarda hayata geçirdikleri hizmetleri aktararak, şunlara değindi:

"Konya-Karaman arasındaki ulaşım süresini 40 dakikaya indiren hattımızda, açıldığı 8 Ocak 2022'den bu yana 220 binin üzerinde yolcu taşıdık. Hızlı tren hattımızı, Gaziantep'e kadar ulaştıracağız. Yapımı büyük oranda tamamlanan Ankara-Sivas hızlı tren hattımız ise bir diğer önemli projelerimizden. Saatte 250 kilometre hızda seyahat etmeye uygun nitelikte olacak hattımızda 49 tünel ve yine 49 adet viyadük bulunmaktadır."

Salgın sürecinin yurt içi ve yurt dışı yük ve yolcu taşımacılığında demir yollarının önemini bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Salgın sürecinde, 2020 yılında 36 milyon ton olan yük taşımasını yüzde 10 artırarak 2021 yılında 38 milyon ton üzerine çıkardık. Serbestleşme ile birlikte 2021 yılında demir yolu yük taşımacılığında özel sektör payı da yüzde 13'e çıkmıştır." dedi.