Bakanı Akar’dan Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor

"TERÖRÜ BİTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece terör ve teröristle mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Akar şöyle devam etti:

"Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır. İcra ettiğimiz operasyonlarda birçok riski de göze alarak başta sivil ve masum insanlar olmak üzere dini, tarihi ve kültürel yapıların ve çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz hassasiyet, dünyanın hiçbir ordusunda görülmemiştir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşan ve ortak değerler çatısı altında yaşayan 85 milyon kardeştir. Bunun en açık göstergesi vatan için, şanlı bayrağımız için canlarını feda eden ve şehitliklerimizde bir arada, yan yana yatan kahramanlarımızdır.