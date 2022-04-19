CHP’li isim tutuklandı

CHP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra, CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı'na seçilen Cem Karagöl, kredi kartı dolandırıcılığı suçlamasıyla Balıkesir'de tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi. 7 ayrı suç kaydı olan zanlının Balıkesir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Cem Karagöl'ün, 2019'daki İl Gençlik Kolları Başkanlığı seçimlerinde dönemin kadın İl Gençlik Kolları Başkanı B.P.'yi "Elimde müstehcen görüntülerin var. Bunları ortaya çıkarırım" diyerek tehdit ettiği ve şantaj yaparak adaylıktan çekilmesini sağladığı da ortaya çıktı. Karagöl'ün bilgisayarında B.P.'ye benzer birinin görüntüleri ele geçirildi. Karagöl, tehdit ve şantaj suçundan da hâkim karşısına çıkacak.