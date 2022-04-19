DEAŞ mensupları adliyeye sevk edildi

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları, MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ mensupları, Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Yakalanan örgüt mensupları verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki TSK varlığına eylem planladıklarını, ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirttikleri öğrenildi.

Jandarmada sorguları tamamlanan iki DEAŞ üyesi Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şahıslar hakim önüne çıkarıldılar.