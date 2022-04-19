FETÖ’nün ‘Askeri Mahrem Yapılanması’na operasyon! Tamamı gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde sözde "Mahrem İmam" olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Erzurum ve Bayburt İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Örgütsel iletişime uygun ve periyodik olarak büfe, ankesör ve sabit hatlardan örgüt mensupları ile iletişim kurdukları saptanan 12 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. KHK'larla mesleklerinden ihraç edilmiş olan eski asker ve halen aktif görevde olan şüphelilerin; kapatılan askeri okul öğrencileriyle gizliliğe riayet edilerek bazı toplantılar organize ettiklerinin, toplantılar için kendi evlerini temin ederek kullandırdıklarının ve yine sabit hatlardan askeri öğrenciler ile irtibat sağladıklarının saptandığı ifade edildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.