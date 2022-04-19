FETÖ’nün izdivaç yapılanmasına operasyon! ByLock’tan çöpçatanlık yapmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon yapıldı. Başsavcılık, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı üzerine 5 ilde operasyon gerçekleştirdi.

BYLOCK'TAN ÇIKTILAR

İstanbul, Aksaray, Ankara, Antalya ve Eskişehir'de toplam 18 adreste arama yapıldı. 14 şüpheliden 12'si yakalandı. 2 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock içeriklerinde adları ve kişisel bilgilerinin geçtiği belirtildi.