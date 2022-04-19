FETÖ’nün mahrem yapılanmasına üçüncü dalga operasyon! 30 cezaevi personeli gözaltında

Devletin bütün kılcal damarlarına sızan FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarda tespit edilen operasyonel hatlardan cezaevi personelleri de çıktı. Operasyonel hatlar ile mahrem abilerle irtibatın yanı sıra, örgüte yönelik devam eden diğer soruşturmalarda adı geçen FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 34 isim deşifre oldu.

ÜÇÜNCÜ DALGA OPERASYON

Türkiye genelinde tespit edilen ve haklarında işlem yapılan 284 mahrem imamla irtibatı olan 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cezaevi personellerine yönelik gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda gözaltı kararı verilen kişiler hakkında ankesör, operasyonel hat ve itirafçı beyanları tespit edildi. Önceki operasyonlarda toplam 85 kişi hakkına gözaltı kararı verilirken 1 firari 84 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 75'i hakkında dava açıldı.

29'U AKTİF GÖREVDE

Ankesör, ardışık, periyodik arama gibi haklarında çeşitli deliller elde edilen 34 zanlıdan 29'unun aktif görevde olduğu, 5'inin ise daha önce meslekten ihraç edildiği belirlendi. Haklarında gerekli deliller toplanan 34 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda zanlılardan 30'u gözaltına alınırken, 4 şüphelinin arandığı öğrenildi.