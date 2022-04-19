FETÖ’nün sağlık yapılanması operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı bulunan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık, itirafçı beyanı bulunan 34 kişi tespit edildi. Ankesör, ardışık, periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 29'u görevde, 5'i ihraç, istifa olmak üzere toplam 34 kişi hakkında Ankara merkezli 19 ilde, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.