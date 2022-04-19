HDP’den 228 sayfalık savunma! AYM’ye sundular

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, partinin temelli kapatılması, mal varlıklarına el konulması ve aralarında mevcut milletvekillerinin de olduğu 451 partiliye siyasi yasak getirilmesi istendi.

SAVUNMASINI SUNDU

HDP 228 sayfa 28 ekli savunmasını Anayasa Mahkemesi'nde sundu. HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreçte gerekçe olan 'bölücü eylemlerin odağında olma' ve 'terör propagandası' iddialarına yanıt verilen savunma, Yüksek Mahkeme üyeleri tarafından incelenecek. Ardından belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek.