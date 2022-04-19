Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmişti...
Giriş Tarihi: 19.4.2022 20:45 Son Güncelleme: 19.4.2022 20:49

SON DAKİKA | İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmişti...

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
SON DAKİKA | İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmişti...

Son dakika haberleri: E-Devlet sisteminin hacklendiği iddiasıyla Başkan Erdoğan ve Hakan Fidan'a ait sözde kimlik bilgilerinin hacker grubu tarafından kendisine gönderildiğini söyleyen Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ‘Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri: Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.

TUTUKLANDI

Harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Haskoloğlu 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek' suçundan çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA | İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmişti...
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