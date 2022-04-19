Irak ve Suriye’yi terörden arındıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftarda bir araya geldi. Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, şunları kaydetti:(Kovid-19'la mücadele) Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6.3 milyon doz aşı hibesi yaptık. İçinde yerli aşımız Turkovac'ın da olduğu 4 milyon 870 bin doz aşıyı Afrika'ya hibe ettik."Türkiye olarak mesuliyetlerimizi yerine getirmenin, krizlerde yapıcı rol oynamanın çabasındayız. Ukrayna krizinde ülkemizin barışı, istikrarı, insanı ve insan hayatını merkeze alan girişimci dış politikasının en son örneğidir. Tarafları yüz yüze müzakerelerini sürdürmeleri amacıyla İstanbul'da misafir ettik. Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü.Her iki tarafın güven duyduğu ülke olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul süreci de en muteber ve en kestirme çıkış yolu vasfını halen korumaktadır. Her iki taraf da İstanbul'daki görüşmeleri ilerletmekten yana olduğunu belirtiyor.Türkiye, 70 yıla aşkın süredir NATO içerisinde gereken dayanışmayı göstermiş vazgeçilmez müttefik olduğunu defalarca ispatlamıştır.AB üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürmektedir. Tam üyelik perspektifimizi esas alan somut ve anlamlı adımları AB'den atmasını bekliyorum.Türkiye, 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda güney sınırımızın hemen ötesinde rejimin bombaları ve terör örgütlerinin saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan mazlum ve mağdurlara da sahip çıkıyoruz. Bu minvalde hem Suriye hem Irak'ın kuzeyinin terörden arındırılması ve güvenliği için adım atmaktan çekinmiyoruz. Türkiye, PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere kaynağı kim ve neresi olursa olsun, terörün tüm çeşitleriyle kesintisiz bir mücadele yürütüyor. Bu mücadelemizi terörü ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarana kadar sürdürmekte kararlıyız.Terör örgütlerine özellikle finans temin eden kaynakların kesilmesi noktasında tüm dostlarımızın güçlü desteğini beklediğimizi burada ifade etmek istiyorum." Bu arada Erdoğan dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Ürdün Kralı 2. Abdullah'a da geçirdiği ameliyat dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.Popülizmi, İslam düşmanlığını bir tarafa bırakmalı, her alanda ve seviyede adaletin gücünü hâkim kılmalıyız. Bunu başardığımızda pek çok çetrefil sorunumuzu da geride bırakacağımıza inanıyorum. Daha adil, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyayı ancak karşılıklı anlayış ve dayanışmayla inşa edebiliriz. Bunun için farklılıklarımız yerine ortak noktalarımıza odaklanmalı, barış içinde yaşamanın, işbirliğini geliştirmenin yollarını aramalıyız. Popülizm, İslam düşmanlığı, ırk, dil ve din ayrımcılığını bir kenara bırakmalı adaletin gücünü hâkim kılmalıyız.İFTARA 95 büyükelçi, 21 diplomat, 6 uluslararası kuruluş temsilcisi, 12 dini lider olmak üzere toplam 198 kişi katıldı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ayrı masalarda yerlerini aldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in, İstanbul'da olduğu gerekçesiyle programa katılamadığı öğrenildi. Almanya Büyükelçisi ile İsrail Maslahatgüzarının iftara katılmadıkları belirtildi. Davetlilere, Anadolu aşı, su böreği, içli köfte, kuzu incik kızartma, badem pilavı, güllaç ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.