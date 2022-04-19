Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kilit operasyonu ittifak ortağını kızdırdı! "Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?"

Son dakika haberler... Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kilit operasyonu başarıyla devam ediyor. Geniş kapsamlı gerçekleştirilen operasyonda terör hedefleri tek tek yok ediliyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, başlatılan operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında: "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.