Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kilit operasyonu ittifak ortağını kızdırdı! "Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?"
Giriş Tarihi: 19.4.2022 10:54 Son Güncelleme: 19.4.2022 11:29

Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kilit operasyonu ittifak ortağını kızdırdı! "Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?"

Kılıçdaroğlu’nun Pençe Kilit operasyonu ittifak ortağını kızdırdı! Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor. Operasyonla ilgili paylaşım yapan ve paylaşımında "Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına HDP'den sert tepki geldi. Parti sözcüsü ve milletvekili Ebru Günay, "Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler... Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kilit operasyonu başarıyla devam ediyor. Geniş kapsamlı gerçekleştirilen operasyonda terör hedefleri tek tek yok ediliyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, başlatılan operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında: "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

HDP'DEN JET TEPKİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun operasyon paylaşımına ise HDP'den anında tepki geldi. Parti Sözcüsü ve Milletvekili Ebru Günay, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak: "Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?" ifadelerini kullandı.

Gürsoy paylaşımın devamında ise Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerle tepki gösterdi: "Kürt sorunun çözümü ve Türkiye'nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebeb olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan."

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Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kilit operasyonu ittifak ortağını kızdırdı! "Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?"
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