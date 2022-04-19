Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kilit operasyonu ittifak ortağını kızdırdı! "Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?"

Gürsoy paylaşımın devamında ise Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerle tepki gösterdi: "Kürt sorunun çözümü ve Türkiye'nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebeb olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan."