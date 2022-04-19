Milletin parasını böyle yağmalıyorlar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ünlü bir mağazadan aldığı ve faturasını belediye adına kestirdiği 45 bin 500 TL değerindeki kıyafetlerin nereye gönderildiği merak konusu olmuştu. Hediyelerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcılarına gönderildiği öğrenildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki özel kalem müdürü ile genel başkan yardımcılarının özel kalem müdürleri tarafından hediyelerin teslim alındığı fakat ilgili yerlere teslim edilmediği ve kaybolduğu öne sürüldü.