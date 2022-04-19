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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Milletin parasını böyle yağmalıyorlar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Milletin parasını böyle yağmalıyorlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ünlü bir mağazadan aldığı ve faturasını belediye adına kestirdiği 45 bin 500 TL değerindeki kıyafetlerin nereye gönderildiği merak konusu olmuştu. Hediyelerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcılarına gönderildiği öğrenildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki özel kalem müdürü ile genel başkan yardımcılarının özel kalem müdürleri tarafından hediyelerin teslim alındığı fakat ilgili yerlere teslim edilmediği ve kaybolduğu öne sürüldü.
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Milletin parasını böyle yağmalıyorlar
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