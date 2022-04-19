Oğlu kaçırılan muhtar, ailesiyle birlikte eyleme katıldı

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin, evlat nöbeti 960 gündür devam ederken, her geçen gün eyleme katılım da sürüyor. Şu ana kadar 35 kişinin örgütten kaçarak ailesine kavuşmasına neden olan eyleme bir ailenin daha katılımıyla sayı 285 oldu.

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 7 yıl önce kaçırılan Vedat Bingöl'ün annesi Fahriye, babası Nusret ve ağabeyi Fesih Bingöl ile ablası ve iki erkek kardeşi evlat nöbetine dâhil oldu. Oğlunun İstanbul'da kandırılarak kaçırıldığını, 6 ay sonra yakalanıp 2,5 yıl Silivri Cezaevi'nde kaldığını belirten baba Nusret Bingöl, oğlunun serbest kaldıktan 4 ay sonra tekrar terör örgütü tarafından kandırılıp kaçırıldığını söyledi.

Oğlundan 7 yıldır haber alamadıklarını ifade eden baba Bingöl, Ağaçlıdere mahallesi muhtarı olduğundan dolayı PKK kendisinden intikam almak için oğlunu kaçırdığını söyledi.

Bir süre önce oğlu Vedat'ın öldüğünü duyuran PKK'nın yalan söylediğini belirten Bingöl, "Bu yalanları daha öncede ortaya atarak aileleri vazgeçirmeye çalıştılar. Oğlum hayatını kaybetmişse cenazesini versinler. PKK yalan söylüyor, oğlum ölmüşse bile onların muhtar olduğum için infaz etmiştir" dedi.