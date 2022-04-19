SABAH gündeme getirdi, Bakan Bilgin gerekli müeyyideleri uygulayacağız dedi

Türkiye'yi yargılamalar ve adalet konusunda eleştiren, özellikle Osman Kavala hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ni toplayarak bildirgeler yayınlayan Avrupa Birliği, Türkiye Delegasyonunda çalışan 78 işçinin hakkını gasp etmişti. Delegasyonda çalışan işçiler, avro cinsinden aldıkları ücretlerinin tek taraflı olarak Türk Lirasına dönüştürülerek ücretlerinin düşürülmesi sonrası Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu aleyhine dava açmış ve yürütülen yargılamada işçiler haklı görülmüştü. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun işçilere yaklaşık 5 milyon Avro ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine 2 milyon 800 bin TL yargılama gideri ödemesine karar verilmiş ancak Avrupa Birliği, Türk mahkemelerinin vermiş olduğu kararları görmezden gelerek bugüne kadar herhangi bir ödeme yapmamıştı.



BAKANLIK NOTA GÖNDERDİ

Mahkeme kararına rağmen ödeme yapmamakta ısrar eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir nota göndermiş, konunun biran önce suhuletle çözüme kavuşturulmasını ve mahkeme tarafından verilen nihai yargı kararlarına uygun bir tutum sergilenmesini talep etmişti.



BAKAN BİLGİN: BÜTÜN YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ

SABAH'ın gündeme getirdiği konunun ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği Delegasyonunun, çalışan Türk işçilerin haklarını ve toplu sözleşmelerini uygulamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Düşünün Avrupa Birliği, Avrupa kurumları dediğimiz zaman aklımıza demokrasi, sosyal haklar, sosyal hukuk, sosyal politika geliyor ve bunları uygulamayan bir Avrupa Birliği Delegasyonu var. Bunlar toplu sözleşmeyi uygulamıyorlar. Bunlara bütün yaptırımları uygulayacağız. Çünkü Türkiye Cumhuriyetinde kim olursa olsun burada yaşayan herkes Türkiye'nin, TBMM'nin çıkarttığı kanunlara uymak zorundadır. Burası bir hukuk devletidir. Avrupa Birliği Delegasyonunun sosyal hukuku tanımıyorum demesi tarihsel bir dram. Maalesef bu ayıbı gerçekleştiriyorlar. Sendikacılarımızla görüşüyoruz. Biz gerekli müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü Avrupa Birliği Delegasyonunun toplu sözleşmeyi tanımıyorum, sendikayı tanımıyorum, emekçilerin haklarını yok sayıyorum, keyfime göre düzenliyorum deme lüksü yok."



BAKAN BOZDAĞ BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞECEK

Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile 26 Nisan Salı günü bir görüşme gerçekleştireceği öğrenilirken, görüşmede bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.