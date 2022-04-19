Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar Külliye’de: Kalbimiz sizinle biriikte atıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, savaş mağduru Ukraynalı çocukları Külliye'deki iftarda misafir etti. Kırım Tatarı olanların da aralarında yer aldığı çocuklarla bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Türkiye olarak, ilk andan beri kalbimiz Ukrayna'nın güzel insanlarıyla birlikte atıyor. Her platformda bu savaşın durdurulması için diplomasi çalışmalarımız var" dedi. Emine Erdoğan, halen 772 Ukraynalı yetim çocuğun Türkiye'de misafir edildiğini vurguladı.Kırımlı Tatar sanatçı Jamala da "Türkiye'ye minnettarız. Yaşasın Türkiye, yaşasın Ukrayna" diye konuştu. Pamuk şekeri makinesinin başına geçen Emine Erdoğan, yanına gelen çocuklara yaptığı şekerlerden ikram etti. Osmanlı macunu ve patlamış mısır da dağıtan Emine Erdoğan'a çocuklar sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan Emine Erdoğan, İstanbul'u ziyaret eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva ile de bir araya geldi. ANKARA