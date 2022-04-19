SON DAKİKA: Devlet Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı. Dünyada 4 kişiden 1'i günde 3 dolardan az para ile yaşamaya mahkumdur. Bugünkü küresel siyaset ve ekonomik tablonun yegane sorumlusu emperyalist nobranlıktır.

Küresel enflasyonun tırmanışı her ülkenin ortak sancısıdır. Bu sorunun nasıl çıktığı bellidir. İman ışığı olmadan gözün görmeyeceğini, gönlün hissetmeyeceğinin farkındayız. Bu zor günlerde rabbimden niyazım kötülere fırsat vermemesidir. İnanç ve irade birliği ile inşallah sorunlarımızı aşacağız.

İsrail güvenlik güçlerinin her Ramazan'da olduğu gibi Filistinli kardeşlerimize orantısız güç kullanmasını, Mescid-i Aksa'ya saldırmasını kınıyorum. Mescid-i Aksa'nın statüsüne saldırmak ateşle oynamaktır. Sadece bölgesel değil küresel bir felakete çağrıdır. Hayatını kaybeden Filistinli masumlara Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Türkiye'nin bekası sınır aşan düzensiz göçlerle bağlantılıdır. Bu sorun istismara çanak tutmadan çözülmelidir. Türk Milleti her zaman mazlumların yanındadır. Türk Milleti beklenen, özlenen, yolu gözlenen muhteşem bir beşeri kudretin adıdır.

Düzensiz göç sorununu stratejik akılla ve milli çıkarlarımız doğrultusunda analiz etmek zorundayız. Anadolu coğrafyasının 500 yıl sonraki nüfus yapısının nasıl olacağını hesaba katmak, muhasebesini yapmak durumundayız. Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız. Gecikemeyiz, ağırdan alamayız.