SON DAKİKA: Maske ve karantina zorunluluğu kalkıyor! Bir tek orada zorunlu olacak! Bilim Kurulu’ndan kritik toplantı...

MASKE VE KARANTİNA KALKIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun maske kullanımı dahil olmak üzere önemli bir toplantı yapılacağını açıklamıştı.Bilim kurulu'nun Çarşamba günü toplanması bekleniyor. Belli alanlar dışında maskenin tüm kapalı alanlarda kaldırılmasının gündemde olacağı bildirildi. Toplu taşıma, hastaneler gibi bazı yerlerde ise sınırlama devam edecek. Maskenin kaldırılacağı yerlerden birinin de okullar olması bekleniyor.

Bir haftalık karantina süresinin kaldırılmasının da ele alınacağı belirtiliyor. Bu kuralı bir çok Avrupa ülkesi kaldırmış durumda.