THY'den "huzur hakkı" ödemeleriyle ilgili açıklama

THY'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada bazı haber mecralarında yönetim kurulu üyelerine 'huzur hakkı' ödemelerine yüzde 190 oranında zam yapıldığı bilgisinin paylaşıldığı hatırlatılarak Türk Hava Yolları'nın pandemi döneminde tüm çalışanlarının fedakarlığı sayesinde küresel havacılık sektöründe pozitif olarak ayarıştığınin altı çizildi.

2020 YILINDA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILDI

Açıklamada yönetim kurulu üyelerinin de bu fedakarlığa dahil olarak 2020 yılında 'huzur hakkı' ödemelerinde yüzde 50 indirim kararı alındığı belirtildi.

KAZANIMLAR GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA UYGUN NOKTAYA TAŞINDI

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Salgının etkilerinden hızlı bir şekilde sıyrılarak güçlü finansal sonuçlar elde eden ortaklığımızın 2021 yılında rekor seviyede bir kâr elde etmesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır"