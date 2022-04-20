Arayacağını biliyordum, çünkü o verdiği sözü tutar

Adana'da, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy'un geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği kanser hastası Halime Özdemir (74), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Özsoy durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na iletti. Erdoğan da 3 yıldır ilik kanseriyle mücadele eden Özdemir'le görüntülü görüştü. Erdoğan, görüşmede "Halime ana, nasılsın iyi misin? Rabbim sana şifa versin inşallah. Rabbim yâr ve yardımcın olsun. Öğrendim ki sen de Siirtliymişsin. Ben de hanımı Siirt'ten aldım biliyorsun. Rabbim şifa versin sana. Bize düşen bir görev varsa Jülide Hanım bana bildirsin" dedi. Özdemir ise Erdoğan'a "Allah senden razı olsun canım benim. Çok şükür iyiyim. Sana kurban olurum. Sen nasılsın, hanım nasıl? Benim tatlı oğlum, canım oğlum. Benim 8'inci oğlum" cevabını verdi. SABAH'a konuşan 7 çocuk annesi Özdemir, "Tek arzum ölmeden Erdoğan'ı görmekti. Çok şükür duam kabul oldu. Çok mutluyum. Arayacağını biliyordum, şaşırmadım. Çünkü o verdiği sözü tutar. Ona her gün dua ediyorum. Onun sayesinde devletin bütün imkânlarından yararlandık. Allah'ım ona zafer kazandırsın. Onu çocuklarım gibi çok seviyorum" ifadesini kullandı.