Bakan Derya Yanık: Her türlü baskı ve tehditlerle mücadele ederek bugünlere geldik

Bakan Yanık'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

ÖNEMLİ BADİRELER ATLATTIK

Burada idealleri için eğitimini, ailesini, çocuğunu, özel hayatınıda zamanın bir kısmını siyaset çalışmalarına, millete hizmete ayırmış olan kadınlar var.En umutsuz günlerden umudu çıkartan dava ve yol arkadaşları olarak bir aradayız.Burada eski yeni pek çok milletvekilimiz, teşkilat mensubu arkadaşlarımız var.İlk zamanları hepimiz hatırlıyoruzdur. 2002 seçimlerine gittiğimiz atmosferi muhakkak hepimiz hatırlıyoruz. Eski yeni milletvekili teşkilat mensubu arkadaşımız var. Bu birliktesin en önemli gücümüz olduğuna inanıyor ve farkındayım. Siyaset yolculuğu birlikte yürüdüğümüz arkadaşlarımız var. Sizlerle birlikte AK Parti hükümetleri döneminde 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye tarihine damga vurduğumuz çok önemli bir süreçten geçtik. Çok önemli badireleri atlattık.

GÜÇLÜ TÜRKİYE AK PARTİ İLE VAR OLDU

Durduğumuz yerde sağlam durmazsak, Türkiye'nin nerelere sürüklenebileceğini çok farklı tecrübelerle daha önce gördük. Türkiye'yi yolunda sabit tutansa son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın iradesi oldu. Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti ile var oldu. Çevremizdeki ülkelerin haritaları değişiyor, yönetim zafiyetleri çıkıyor, halklar perişan oluyor. Ukrayna bunun son örneği. Ülkelerin haritalarını değiştirenler fırsat buldukları her an Türkiye'nin de haritasını değiştirmeye çalışmaktan vazgeçmediler. On yıllardır hepimiz bu durumun bizzat şahidiyiz, bunun olmaması için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken bir de bu mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışanların manipülasyonlarıyla uğraşıyoruz. Fakat dirayetli bir lider, arkasında millet, güçlü Türkiye olarak da kendimizin farkındayız.

HİZMETLERİMİZE SÖYLECEK LAFLARI YOK

2023 seçimlerinde 6,2 milyon genç bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Özellikle bu gençlere yönelik dezenformasyon, yalan bilgi, propaganda çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Hizmetlerimizle alakalı söyleyebilecekleri çok fazla bir şey yok, karşı argümanları yok. Dünyanın en büyük köprülerine, havaalanlarına karşı musluk açılışı, temel atmama törenleriyle karşılık veriliyor. Dolayısıyla dezenformasyon ve afaki söylemler üzerinden siyaset yapacaklar. Bunlara hazırlıklı olmalıyız, karşı argümanlarını, cevaplarını üretmeli, kullanmalıyız.

BİLEREK ÇARPTIRIYORLAR

Olmayanı var gösterecek, olanı yok sayacaklar. Başörtülü genç bir arkadaşımız üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılmasından dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Başka bir ülkede olsa ki o mücadelenin kahramanları var aramızda. Kamera şakası sanacağınız bir durum maalesef bizim ülkemizde gerçek. Bu kadar basit bir çarpıtmayı, maalesef bilerek ve isteyerek söylüyorlar. Bunun bir amaca matuf olduğunun biz farkındayız. Onları sınırlayan ahlaki ve etik kaygıları yok. 2023'de oy kullanacak gençlerin basit bir internet taramasıyla ortaya çıkarabilecekleri bu yalan bilgileri, ilk olarak bizatihi siyaset mekanizmasının içerisinde yer alanlar işliyorlar. Gençlerin anlayacağı şekilde, yalanı büyütmeyen ya da hatanın propagandasına dönüşmeyen, doğru, ilkeli ve etik yaklaşım, anlık siyaset reflekslerinin yerini almalı diyerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Bakanlığın faaliyetlerini anlatan Bakan Yanık sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınların hak ettiği yer sulanması İçin her zaman çaba sarf ettik sarf etmeye devam ediyoruz. Kadının güçlenmesi ile ailenin güçlenmesi ile ülkenin güçleneceğinin farkındayız. Güçlü kadın güçlü aile güçlü Türkiye hedefimize ulaşacağız."