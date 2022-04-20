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Giriş Tarihi: 20.4.2022 18:00 Son Güncelleme: 20.4.2022 18:12

Başkan Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla sohbet etti

Başkan Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında TBMM bahçesinde çocuklarla sohbet etti.

AK Parti grup toplantısı sonrasında 23 Nisan etkinlikleri için Meclis'e gelen çocuklarla karşılaşan Başkan Erdoğan, uzun süre çocuklarla sohbet etti.

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Bir çocuğun, "Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum" demesi üzerine Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" diye cevap verdi.

Başka bir çocuk ise, "Ben de cumhurbaşkanı olursam dünyadaki bütün sigaraları yasaklayacağım" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte çocuklarla ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla uzun süre sohbet etti | Video

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Başkan Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla sohbet etti
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