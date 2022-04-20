Başkan Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla sohbet etti

AK Parti grup toplantısı sonrasında 23 Nisan etkinlikleri için Meclis'e gelen çocuklarla karşılaşan Başkan Erdoğan, uzun süre çocuklarla sohbet etti.
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Bir çocuğun, "Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum" demesi üzerine Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" diye cevap verdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte çocuklarla ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla uzun süre sohbet etti | Video