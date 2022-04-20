Başkan Erdoğan, şehit Teğmen Kanlıkuyu’nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roket saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi