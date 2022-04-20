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Giriş Tarihi: 20.4.2022 18:37 Son Güncelleme: 20.4.2022 18:54

Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu...

Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu...

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her ne suretle olursa olsun, memuriyetten istifa etmiş olan ve son TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek." açıklamasında bulundu

Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Her ne suretle olursa olsun, memuriyetten istifa etmiş olan ve Son TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.

Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakkı elde edenler, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek.

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Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu...
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