Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu...

Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:



Her ne suretle olursa olsun, memuriyetten istifa etmiş olan ve Son TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.

Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakkı elde edenler, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek.