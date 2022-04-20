Emine Erdoğan huzurevinde iftara katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Ziyaretten bilgisi olmayan huzurevi sakinleri, Emine Erdoğan'ı görünce şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Hem duygusal ve hem keyifli anların yaşandığı ziyarette yaşlı vatandaşlar, Emine Erdoğan'a "Cumhurbaşkanımıza selam ve sevgilerimizi iletin" ricasında bulundu. Huzurevi sakini eski milli basketbolcu Özcan Yaykın (74), kitap yazdığını söylediği Emine Erdoğan'ın "Yazmanız çok güzel, anılarınız çok kıymetli" sözlerine "Sizin ziyaretinizle yazacak yeni anılarım oldu" yanıtını verdi. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin Twitter paylaşımında "Hayat yolunu arşınlamış çınarlarımızdan öğrenecek çok şeyimiz var. Ramazan ayının, yaşlılarımıza olan vefa borcumuzu ödememize vesile olmasını diliyorum" dedi.