Erdoğan ve Bahçeli iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftar yaptı. Erdoğan ve Bahçeli'yi bu yıl üçüncü kez yüz yüze bir araya etiren iftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nun sonuçlarının ele alındığı iftarda, Mescid-Aksa'ya yönelik saldırılar da değerlendirildi. Ayrıca yeni Seçim Yasası'nın ittifaklara nasıl yansıyacağı ve izlenecek yol haritasının ayrıntılarının görüşüldüğü iftarda, ekonomi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.