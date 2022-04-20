İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Bursa’daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Patlamada yaralananları Bursa Şehir Hastanesinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ziyaret eden Soylu, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Soylu, sabah 07.45 sularında infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi aracına Bursa-Mudanya yolunda bir direğin dibine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştiğini söyledi. El yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu değerlendirdiklerini anlatan Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili Savcılığımız, Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah yakın bir zamanda failler ele geçecektir, umudumuz odur. Aynı zamanda bu eylemin sonunda bir infaz koruma memurumuz şehit oldu, Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Şehidin cenazesinin Bursa Adliyesi'ndeki törenin ardından Ağrı'ya gönderileceğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Hem ailesine hem de ülkemize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Burada, Şehir Hastanesi'nde 5 hastamız var. 4'ü bugün taburcu olabilecek nitelikte, zaten ikisi olaydan çok sonra patlamanın şikayetiyle buraya müracaatçı oldular. Yine Çekirge Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne müracaat var. Onlar da bugün itibarıyla Sağlık Müdürümüzün verdiği bilgi çerçevesinde taburcu olacaklar. Burada bir hastamız var. Diz kapağından yaralandı. Ameliyatını oldu ve diğer tedavileri gerçekleşiyor. Hem şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine, ülkemize tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

"FAİLLER BULUNACAK VE CEZALANDIRILACAKTIR"

Bakan Soylu, olay yerinde de incelemelerde bulunduklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Terör örgütü fırsat kollar. Eğer rehavet içinde olursak bu fırsatı bulduğu andan itibaren de eylem yapmaya çalışır. Birçok eylemi engelliyoruz, oluşmadan. Bu eylemle ilgili de inşallah yakın bir zamanda failler bulunacak ve cezalandırılacaktır. İnanıyorum ki arkadaşlarımızın hem Savcılığımızın hem Emniyetin soruşturmaları çok yakın bir zamanda netice bulacaktır. İnşallah yakın bir zamanda da kamuoyuna bunun bilgisini vermek nasip olur. Hem etrafımızdaki coğrafya hem elbette ki Türkiye'nin içinde bu riskle her zaman karşı karşıya olduğumuzu söylememiz gerekir çünkü terör örgütü özellikle terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışabilecektir. Önümüzdeki dönem özellikle Türkiye'nin iç istikrarını ve iç huzurunu bozmaya yönelik birçok eylem beklentisi elbette ki bize istihbari olarak sürekli iletilmektedir ancak bu konuda milletimiz emin olsun tüm Türkiye'de tüm güvenlik güçlerimizle huzurun ve istikrarın devamı için ve aynı zamanda bu tip eylemlerin de oluşmadan engellenmesi için gerekli tüm çalışmalar devletimizin tüm kurumlarının koordinasyonuyla yürümektedir."

Teröre hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğini aktaran Soylu, "Bu tip ufak hücrelerin de tamamen kökünün kazınacağını aziz milletimize bir kez daha bildirmek isterim. Allah milletimizi kötülüklerden muhafaza eylesin." dedi.

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