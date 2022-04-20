Pençe-Kilit’te bir şehit daha

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önceki gün bastığı EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Ömer Delibaş'ın ardından dün de teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırıda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu. Şehit Kanlıkuyu'nun acı haberi Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı. Evli olduğu öğrenilen şehit Kanlıkuyu'nun cenazesi bugün Atkaracalar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.